LNH: les jeux sont loin d'être faits

À la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), beaucoup d’action se déroule en coulisses et certains noms connus risquent de changer d’équipe mercredi, mais pas seulement par la voie d’une signature de contrat.

Entre autres, le gardien des Coyotes de l’Arizona Darcy Kuemper susciterait l’intérêt de cinq organisations, et ce, même si son entente sera valide la saison prochaine. D’après le site The Athletic, celui qui touchera 4,5 millions $ en 2021-2022 est dans la mire des Flyers de Philadelphie, des Oilers d’Edmonton, des Maple Leafs de Toronto, des Hurricanes de la Caroline et de l’Avalanche du Colorado.

D’ailleurs, à Denver, les intentions du directeur général Joe Sakic pourraient être reliées à l’allure des négociations avec Philipp Grubauer, qui deviendra libre comme l’air sans un nouveau pacte. Ayant gagné 10 millions $ dans les trois dernières années, le client de l’agent Allain Roy aimerait demeurer avec les «Avs», mais l’écart entre l’offre et la demande serait important. Les deux parties tenteraient de se rejoindre à mi-chemin ici.

Mike Hoffman : à Montréal, St. Louis ou ailleurs?

Du côté de l’attaquant Mike Hoffman, un retour chez les Blues de St. Louis n’est pas à exclure, d’après la même source. L’ancien des Panthers de la Floride serait intéressé à revenir au Missouri, sauf que l’organisation concernée aurait à déterminer préalablement le sort de Vladimir Tarasenko, qui aurait exigé un échange plus tôt ce mois-ci. En revanche, Hoffman risque de ne pas vouloir patienter longuement si des offres provenant d’autres équipes sont déposées sur sa table.

Le média Bally Sports Midwest a rapporté récemment que le Canadien de Montréal s’intéressait aux services du joueur d’avant de 31 ans.

Enfin, chez les Canucks de Vancouver, le DG Jim Benning travaillerait avec l’agent du défenseur Nate Schmidt afin de lui trouver une nouvelle formation. L’objectif, selon The Athletic, serait de conclure une transaction d’ici l’ouverture du marché.

Schmidt détient une entente encore en vigueur pour quatre ans et son salaire comptera pour 5,95 millions $ sur la masse de son club. Une clause partielle de non-mouvement est aussi incluse.

Deux gardiens de plus sur le marché

Les contrats des gardiens Braden Holtby et Martin Jones, respectivement des Canucks de Vancouver et des Sharks de San Jose, seront rachetés sous peu.

À propos du premier des deux hommes, la chaîne de télévision CHEK TV a rapporté que le tout sera officialisé mardi. Holtby devait compter pour 4,3 millions $ sur la masse salariale de son équipe au cours de la prochaine saison, la dernière d’un pacte de deux ans.

Durant le plus récent calendrier régulier, l’athlète de 31 ans a maintenu une fiche de 7-11-3, une moyenne de buts alloués de 3,67 et un taux d’efficacité de ,889. D’ailleurs, l’entraîneur-chef des Canucks, Travis Green, a davantage misé sur Thatcher Demko pour défendre le filet du club à mesure que la campagne avançait.

À San Jose, Jones deviendra également libre selon le site The Athletic. Il devait accaparer 5,75 millions $ sur la masse des Sharks dans chacune des trois années à venir. L’ancien des Kings de Los Angeles a présenté des statistiques moyennes en 2020-2021, c’est-à-dire une fiche de 15-13-4, une moyenne de 3,28 et un taux de ,896.

