Mes étés Bob Morane

L’adolescente que je fus s’ennuyait souvent à périr durant les « grandes vacances » comme on les appelait alors. Une fois revenue de mes cours de rattrapage en mathématiques, je tournais en rond l’après-midi, ne sachant que faire de mon corps, refusant tous les passe-temps que l’on me proposait et pour lesquels je n’avais pas davantage d’aptitude que pour les maths.

C’était dans l’ancien temps... Imaginez, même le Nintendo n’existait pas encore. Nous n’avions pas de jeux vidéo et encore moins de tablettes équipées de Tic-Toc et d’Instagram.

En ce temps-là, nous comptions seulement quelques amis et quand on désirait communiquer avec eux, nous devions les appeler au téléphone ou nous déplacer. Pas de Facebook, ni de texto pour savoir ce qu’ils avaient mangé au souper ou à quelle heure se tiendrait la partie de ballon chasseur.

Le temps passait lentement dans ce temps là...

Quand soudain, Bob Morane et son inséparable complice Bill Ballantine sont venus m’arracher aux griffes de mon désœuvrement.

Adieu les collections de la Bibliothèque Rose et son Club des cinq, adieu Sylvie hôtesse de l’air et son beau Philippe, je m’en vais explorer des contrées lointaines avec ces beaux aventuriers.

Des heures de plaisir à savourer ces pages que je tournais trop vite, partagée entre la soif de connaître le dénouement de l’histoire et le regret de la voir se terminer.

Cher Henri Vernes, qui venez de nous quitter à l’âge vénérable de 102 ans, combien de jeunes âmes aurez-vous initiées au plaisir de la lecture et à la passion du récit.

Combien d’entre nous aurons fait le tour du monde en traversant : La vallée infernale, ou en allant à la recherche de La galère engloutie. Nous avons poursuivi L’ombre Jaune en tentant d’élucider son mystère et respiré Le parfum d’Ylang-Ylang pour parvenir à faire Échec à la Main Noire.

Vous qui disparaissez cet été, le 25 juillet 2021 au terme d’une longue vie, m’aurez fait vivre de beaux jours d’été...

Ceux qui vous savaient toujours vivant avaient fini par vous croire immortel.

Vos écrits racontaient une vision du monde que vous ne pourriez plus partager comme telle de nos jours. Qui sait si votre œuvre ne subira pas le « révisionnisme » des partisans de la cancel culture et du courant woke.

Henri Vernes vous méritez de reposer en paix.