New York: la victoire du bon sens

J’ai toujours été étonné du peu d’intérêt de beaucoup de Québécois pour ce qui se passe aux États-Unis, hormis lorsqu’ils y vont en touristes.

Pourtant, il n’y a pas un pays qui a autant d’influence sur tout ce qui se passe chez nous.

Dans nos pages, les billets de Pierre Martin et de Luc Laliberté font œuvre utile pour tenter de contrer cette indifférence.

Gauche

Aux États-Unis, comme dans la plupart des sociétés occidentales, les grandes villes sont dirigées par la gauche.

Pourquoi ? Parce que dans les métropoles se concentre un électorat relativement jeune et qui s’estime « branché ».

L’arène municipale est aussi propice aux activistes de terrain, massivement de gauche.

Je caricature à peine en résumant ainsi leur univers mental actuel : brutalité policière, profilage racial, racisme « systémique », déboulonnage de statues, vélos, hostilité à l’automobile, jamais assez de logements sociaux, jamais assez de contrôle des loyers, etc.

Je le redis, c’est une caricature, mais vous voyez en gros à quoi je fais référence.

Ces gens très déterminés finissent souvent par prendre le pouvoir à l’hôtel de ville.

Les petits commerces, l’attraction d’investissements, la prospérité économique, souvent associés à un capitalisme regardé avec hostilité, sont très loin dans leur échelle de priorités, pour dire les choses poliment. Voyez l’administration Plante.

On regarde aller ces gens et on se demande parfois où est passée la voix des gens ordinaires, pas idéologues pour deux sous.

Dans les villes moyennes ou petites, le leadership est souvent plus pragmatique, comme à Québec, où Régis Labeaume a prolongé la renaissance amorcée sous Jean-Paul L’Allier.

Voilà pourquoi je reviens ici aux États-Unis. Ce qui se passe à New York est intéressant.

À la prochaine élection municipale, le candidat démocrate sera Eric Adams.

Il est assuré d’être le prochain maire puisque cette ville est aussi démocrate que Westmount est libérale.

Certes, M. Adams est végane, fait du vélo et dit qu’il ira au boulot en métro. Et pourquoi pas ?

Mais M. Adams est aussi un ancien capitaine de police.

Il ne veut pas « définancer » la police, mais lui donner au contraire les moyens de faire son travail : la loi et l’ordre.

Il dit vouloir gouverner pour tous et pas seulement pour ceux qui pensent comme lui.

Il a bâti une coalition comprenant des gens de toutes les couleurs, des syndicats, des leaders religieux et des gens d’affaires.

Il veut équilibrer les finances publiques.

Ordinaire

J’oubliais presque : cet ancien policier est noir.

Mais il se présente comme un homme ordinaire qui se trouve à être noir.

Il ne se présente pas comme quelqu’un qui se définit d’abord par sa couleur, qui en fait le fondement de son identité et dont tout le programme politique tourne autour des enjeux liés à la question raciale.

Par les temps qui courent, ça fait du bien, non ?

On verra la suite, mais chaque fois qu’on se demande où est passé le bon sens, il relève la tête.