Patrick Mahomes continue d’investir dans le sport à Kansas City

Après les Royals au baseball majeur, voilà que le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a décidé de devenir actionnaire d’une autre équipe sportive de Kansas City, soit le Sporting de la Major League Soccer (MLS).

Il y a presqu’un an jour pour jour, il était devenu à 24 ans le plus jeune coactionnaire de l’histoire du sport professionnel en se joignant aux Royals. Cette fois, Mahomes soutiendra le propriétaire principal du Sporting, Cliff Illig. Sa contribution financière précise n’a pas été divulguée.

«Je suis reconnaissant de cette opportunité de me joindre au groupe d’actionnaires du Sporting. Cela consolidera mes liens avec les partisans et la ville que j’aime, a déclaré le pivot des Chiefs dans un communiqué diffusé sur le site de la MLS, mardi. Il s’agit d’une organisation orientée vers la communauté et je suis enthousiaste à l’idée d’encourager la progression du soccer à Kansas City.»

«Patrick est un ambassadeur formidable pour Kansas City et nous sommes très heureux de l’accueillir, a ajouté Illig. En plus de son excellence sur le terrain, il est profondément engagé à redonner à son milieu et à faire grandir le soccer. Il est habitué à développer une culture gagnante et on s’attend à batailler pour des championnats très bientôt.»

Le couple de Mahomes est très impliqué dans le sport, car sa fiancée Brittany Matthews est également actionnaire minoritaire du Kansas City NWSL, concession de soccer féminin évoluant au sein de la National Women’s Soccer League.