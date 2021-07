Peau d’âne: une relecture surprenante

Ce n’est pas tous les jours qu’on assiste à la création d’une opérette ou d’une oeuvre lyrique. Et cette relecture du célèbre conte Peau d’âne, offerte, mardi, lors du lancement du Festival d’opéra de Québec, était une belle et surprenante réussite.

Jean-Philippe Lavoie, qui a écrit le livret, et Jean-François Mailloux, qui a composé la musique, qui ont travaillé trois ans sur ce projet ambitieux, ont réussi ce pari à haut risque. On constate qu’il y a beaucoup de travail derrière la proposition et ça fonctionne. Vraiment.

Leur version du conte de Charles Perrault, offerte en première, mardi, dans la salle Henri-Gagnon du Pavillon Casault de l’Université Laval, est légère, agréable à écouter, fort divertissante et aussi délicieusement drôle par moment.

Les voix sont de grande qualité avec sept chanteurs et chanteuses, accompagnés par un choeur féminin. Éva-Marie Cloutier, Jessica Latouche et Dominique Gagné se sont distingués dans les rôles de Peau d’âne, de la Fée des Lilas et du Prince des Lys.

Photo courtoisie, Louise Leblanc

La soprano Jessica Latouche et le ténor Dominique Gagné, qui jouent des personnages qui s’aiment plus que beaucoup, excellent en ce qui concerne le jeu.

Et le compositeur Jean-François Mailloux a brillé, lui, durant 1 h 45 en interprétant de belles lignes musicales et mélodiques au piano.

Tout au long de ce conte, où le Roi des Fées, en deuil, souhaite se marier avec sa fille, parce que sa défunte lui a donné la permission, à la condition que la future soit plus belle et mieux faite qu’elle. Sa fille, elle, juge la situation inappropriée et va tout faire pour s’en sortir. Toutes sortes de petites bulles amusantes explosent tout au long de l’opérette.

On fait référence à Ricardo, à l’air chanté par la Castafiore dans Tintin, qui rit de se voir si belle en ce miroir, à des chansons de Plamondon, dont Je danse dans ma tête de Céline Dion, et même à Robert Lepage. On a même inséré, ici et là, des noms de certains partenaires qui ont permis la présentation de cette oeuvre.

Lorsque la Reine des Lys demande au valet d’appeler le page, celui-ci lance : Robert!

Peu de temps morts

On fera même une petite référence à la pandémie, lorsque la Fée des Lilas désire s’approcher de la Princesse des Fées pour voir quelque chose de plus près. «Deux mètres», se fera-t-elle répondre.

On reconnaît ici et là la signature de Ghislaine Vincent, qui a signé la mise en scène.

Photo courtoisie, Louise Leblanc

Il y a des performances en solo, des duos, des numéros à cinq et même un numéro de groupe où toutes les voix sont présentes. C’est diversifié, il y a très peu de temps morts et on ne s’ennuie pas. Le public a manifesté son plaisir tout au long de la prestation.

On regarde cette opérette avec un sourire presque constant sur le visage. Peau d’âne est une réussite et une belle façon de débuter cette nouvelle ère du Festival d’opéra avec la présence de Jean-François Lapointe à la direction artistique.

► Peau d’âne est présenté à nouveau mercredi soir et jeudi à 19 h 30.