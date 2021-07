Softball: le Canada remporte le bronze

L’équipe féminine de softball canadienne a mis la main sur la médaille de bronze, mardi, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Pour ce faire, l’unifolié a vaincu le Mexique au compte de 3 à 2.

Le point gagnant a été obtenu en cinquième manche, alors que Kelsey Harshman a effectué un ballon-sacrifice permettant à sa coéquipière Janet Leung de compléter son tour des sentiers.

AFP

En début de manche, les Mexicaines avaient créé l’égalité. C’est Emma Entzminger qui avait produit les deux premières réussites du Canada. En frappant un simple opportun, elle a poussé Erika Polidori et Jenn Salling au marbre.

Au monticule, Danielle Lawrie a obtenu la victoire. La Britanno-Colombienne de 34 a fait son entrée dans la rencontre au cinquième engagement et a œuvré pendant deux manches et un tiers. Elle a donné un coup sûr et passé quatre adversaires dans la mitaine.

Sur la butte pour le Mexique, Danielle O'Toole a disputé l’ensemble de la partie. Elle y a permis trois points sur six frappes en lieu sûr et a retiré trois Canadiennes sur des prises.

Ailleurs à Tokyo

Après avoir accédé aux quarts de finale avec une victoire de 36 à 12 face aux Japonais, l’équipe canadienne masculine de rugby à sept a été éliminée, quelques heures plus tard. Elle s’est inclinée 21 à 10 devant la Nouvelle-Zélande.

AFP

En volleyball de plage, les Canadiennes Heather Bansley et Brandie Wilkerson ont vaincu les Argentines en deux manches de 22-20 et 21-12, et elles se sont placées en bonne position au sein du groupe C. Elles doivent maintenant croiser le fer avec les Brésiliennes dans leur dernier match de la ronde préliminaire, jeudi.

AFP

