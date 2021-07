Cela m’a fait un choc : Henri Vernes, le créateur de Bob Morane, est mort. Il avait 102 ans, ce qui est un âge vénérable, convenons-en.

Cela fait évidemment des années que je n’ai pas rouvert ses livres, mais j’en garde un souvenir vif. Ils appartiennent au monde de mon enfance et du début de mon adolescence.

Mon père me les avait à peu près tous offerts et je les ai à peu près tous lus.

Aventure

Je me réjouissais des aventures de Bob Morane et de Bill Ballantine, et de leur combat contre l’Ombre jaune.

C’était un univers convenant naturellement à un jeune garçon qui, comme tous les jeunes garçons ou presque, admire les aventures épiques qui conjuguent l’esprit d’aventure avec l’amitié, et qui rêve de s’enrôler pour une grande cause et sous un noble étendard. Bob Morane conduisait naturellement au roi Arthur avec ses Chevaliers de la Table ronde et aux Trois Mousquetaires.

Nous vivons dans une époque qui aime tourner en dérision les antiques vertus masculines, quand elle ne les diabolise pas, tout simplement.

On nomme masculinité toxique le désir de conquête, la capacité d’affronter les dures épreuves sans s’épancher ni larmoyer, le sens de l’amitié, et plus encore, de la camaraderie, assimilée à la culture du boys club.

En fait, on nomme masculinité toxique la virilité.

Apprentissage

L’homme devrait s’autocritiquer constamment comme s’il était un résidu de l’ancien monde sur cette terre. Il faudrait le rééduquer en permanence.

Alors, au jeune homme qui veut s’initier à la lecture, et qu’on veut immuniser contre l’esprit de notre époque, qui veut inhiber ce qu’il y a de meilleur en lui et le pousser à la névrose, on peut suggérer la lecture de Bob Morane.

Henri Vernes, avec son célèbre personnage, aura finalement écrit au fil des décennies quelque chose comme un roman d’apprentissage pour notre temps.