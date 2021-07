THOMASSIN, Gertrude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Gertrude Thomassin, épouse de feu monsieur André Maranda. Elle demeurait à Québec. Elle était la soeur de feu Jean (Françoise Montminy) et de feu Marcel (Gisèle Dubé). Elle laisse également dans le deuil sa filleule : Lynda Thomassin (Luc Robitaille), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousin et cousines des familles Thomassin et Maranda ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Merci à toutes les personnes qui lui ont prodigué des soins et qui l'ont accompagnée dans son parcours de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.Toutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famillede 10h à 10h45 au