PAULIN, Soeur Claude, R.J.M.



À l'infirmerie provinciale des Religieuses de Jésus-Marie de Sillery, le 25 juillet 2021, est décédée, à l'âge de 94 ans et 10 mois dont 74 ans de vie religieuse, Sœur Claude Paulin (née Marie-Dorilda Paulin). Native de Lamèque, N.B., elle était la fille de feu Romuald Paulin et de feu dame Annie Savoie. Outre les membres de la communauté, Sœur Claude laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs : Fernande (feu Bill Anketell), Cécile (Léo Cormier), Rolande (feu Antonio Basque, feu Louis Babineau), François-Xavier (Huguette Leblanc), Jean-Marie (Nicole Binet) et Marcel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. L'ont précédée ses sœurs : Edwina (feu Domitien Jean), Estelle (Alcide Latour), Georgette (feu Ephrem Duguay), Émilienne, (feu Jean Laperrière) et Lucie, ses frères : Ludovic (feu Lydwine Chiasson), Jean-Claude (Claudette Thériault) Robert (Nicole Quenneville).à compter de 13 h.La direction des funérailles a été confiée au