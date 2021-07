TREMBLAY, Marguerite Dion



À son domicile, le 23 juillet 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Marguerite Dion, épouse de feu monsieur Bernard Tremblay, fille de feu monsieur Albert Dion et de feu dame Emérilda Légaré. Elle demeurait à Québec.le jeudi 29 juillet 2021 de 19 h à 21 h et le vendredi 30 juillet 2021 de 9 h à 10 h 30.et de là, au mausolée du cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil sa fille dévouée et attentionnée qui en a pris soin jusqu'aux derniers instants : Marie-France Tremblay; sa petite-fille, son cadeau du ciel: Lily-Claude Fortin (Antonio); ses arrière-petits-enfants adorés dont elle était si fière : Kiara et Gabriel, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement sincère et spécial à M. Pierre Gastonguay pour son soutien, son aide et son grand humanisme.