Affaire Mailloux: le Fonds FTQ fait l’autruche

Desjardins, Jean Coutu et le Groupe St-Hubert sont en train de réévaluer leur partenariat commercial avec le Canadien de Montréal depuis sa décision de repêcher un jeune joueur de hockey qui a été accusé de diffamation et de partage d’une image intime sans consentement.

Quelle est la position du Fonds de solidarité FTQ, lui qui est actionnaire du Canadien de Montréal ? Eh bien ! notre géant fonds des travailleurs et travailleuses, lequel a été bâti grâce aux alléchants crédits d’impôt versés à ses actionnaires, il fait l’autruche.

Quel manque de sensibilité de la part du Fonds FTQ envers les victimes d’agressions sexuelles et tous les gens qui luttent depuis nombre d’années pour mettre fin à ces gestes totalement inacceptables !

Actionnaire du CH muet

Pour la direction du Fonds de solidarité de la FTQ, il n’est pas question de faire des remontrances à la direction du CH, qui a décidé de repêcher le controversé joueur de hockey Logan Mailloux en dépit de sa condamnation à la suite de gestes révoltants.

Alors qu’il évoluait en Suède, en novembre dernier, Logan Mailloux a partagé une photo explicite de sa partenaire sexuelle, à son insu. Il a été accusé de diffamation pour avoir partagé cette image intime sans le consentement de sa partenaire.

Que le choix de première ronde du Canadien de Montréal au dernier repêchage, Logan Mailloux, ait créé un profond malaise au sein de la population québécoise, le Fonds de la FTQ, lui, ne veut pas s’en mêler.

« Dans ce cas-ci comme dans n’importe quelle autre décision de repêchage ou de gestion des opérations courantes du club, nous ne faisons pas de commentaires, car cela appartient à l’administration (du CH) », a indiqué à mon collègue Olivier Bourque la porte-parole du Fonds FTQ, Johanne Bissonnette.

On ne parle pas ici d’une opération de repêchage ou de gestion courante.

Voyons donc...

On parle ici d’une opération qui implique un grave cas de diffamation sexuelle à l’encontre d’une femme.

Étant maintenant dirigé par une femme, Janie C. Béïque, nouvellement promue présidente et cheffe de la direction depuis avril dernier, convenons que le refus du Fonds FTQ de questionner publiquement la décision du CH de repêcher Logan Mailloux a de quoi surprendre en cette ère de dénonciation des agressions sexuelles contre les femmes.

J’aimerais rappeler à Mme Béïque, à ses collègues de la haute direction et aux membres du conseil d’administration du Fonds FTQ qu’on est en 2021 ! Et c’est tolérance ZÉRO envers ces comportements à la Logan Mailloux.

C’est d’autant vrai que même le Logan Mailloux en question avait demandé avant le repêchage de ne pas être repêché. Tout le monde a certes droit à une deuxième chance, mais une année de consultation et de réflexion ne peut qu’aider à la mériter.

L’exemple de la ministre

J’inviterais la direction du Fonds FTQ à prendre acte de la déclaration de la ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest :

« Comme plusieurs, j’ai été surprise et déçue de la décision du Canadien de repêcher Logan Mailloux en dépit de sa condamnation suite à des gestes inacceptables. Depuis mon arrivée en poste, j’ai posé plusieurs gestes pour faire du sport un milieu sécuritaire, exempt de violence et inclusif. Le choix de repêcher M. Mailloux ne va pas du tout dans le sens du changement de culture positif que je souhaite instaurer dans le milieu sportif et à l’échelle de la société. »

Le Fonds de solidarité de la FTQ se vante d’être « sensible aux grands débats de société » et d’assumer « de manière constructive ses responsabilités d’entreprise citoyenne ».

Qu’il le prouve en condamnant publiquement la décision du CH de repêcher Logan Mailloux.