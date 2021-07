C’est quoi, une relation sexuelle normale?

Je n’ai jamais eu une libido très forte, et on m’a toujours dit que pour un homme, ce n’était pas normal. J’ai donc enchaîné les relations de couple sans jamais être capable de m’ajuster à la femme du moment. Elle finissait par partir en me faisant savoir que j’aurais intérêt à prendre du Viagra de temps en temps.

La pandémie nous ayant isolés les uns des autres pendant plus d’un an, je commençais quand même à trouver le temps long, quand les conditions sanitaires m’ont permis de repartir à la recherche de la femme de ma vie. Car oui, Louise, malgré mon peu de libido, je veux faire ma vie avec une femme et fonder une famille.

Le hasard a mis sur ma route la sœur d’un ami que j’ai croisée lors d’un BBQ chez lui. J’ai senti tout de suite son intérêt pour moi, et effectivement, ça a vite cliqué entre nous. Depuis quelques semaines, on se voit régulièrement. On a fini par faire l’amour et ça a bien fonctionné. Depuis ce jour, comme elle ne semble pas toujours vouloir faire l’amour quand on se voit et que ça m’arrange, je me questionne à savoir si c’est parce que je ne suis pas assez insistant auprès d’elle ou bien si c’est parce qu’elle n’a pas plus envie que moi de faire l’amour souvent.

J’aimerais tellement que ce soit la deuxième option, mais je n’ose y croire tellement je ne me suis jamais accordé sur ce plan avec aucune fille. Comment savoir la vérité sans risquer de la perdre ?

Anonyme

Il n’y a qu’un seul moyen de connaître l’autre, c’est en parlant avec, en acceptant d’ouvrir son livre personnel avec franchise et honnêteté, même sur des sujets aussi délicats que celui-là. Qui vous dit qu’elle n’a pas sur ce plan le même rythme que vous, puisqu’elle l’a adopté dès le début de votre relation ?