CGI hausse ses profits au troisième trimestre

Le groupe montréalais CGI a rapporté mercredi une hausse de ses profits au troisième trimestre de son exercice financier 2021.

CGI a déclaré un bénéfice net de 338,5 millions $, comparativement à 260,9 millions $ au même trimestre l’an dernier. Il s’agit d’une hausse de 29,7 %.

Par action après dilution, le bénéfice s’est établi à 1,36 $, en hausse de 36,0 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Sur la même période, les revenus ont atteint 3,02 milliards $, comparativement à 3,05 milliards $ au même trimestre de l’année dernière. En excluant l'incidence des taux de change, les revenus ont affiché une hausse de 3,5 % sur 12 mois, a-t-on précisé.

«Au cours du trimestre, nous avons affiché une croissance de nos revenus en devises constantes alors que la demande pour nos services en vue d'exécuter les programmes numériques de nos clients continue de s'accélérer, a soutenu George D. Schindler, président et chef de la direction, par communiqué. Grâce à des flux de trésorerie solides et aux nouveaux contrats signés, nous demeurons bien positionnés pour poursuivre notre croissance rentable dans les années à venir.»

Pour ce troisième trimestre, CGI a signé de nouveaux contrats totalisant 3,63 milliards $, soit une hausse de 28 % par rapport à la même période l'an dernier.

Par ailleurs, en date de la fin juin 2021, le carnet de commandes de la firme informatique totalisait 23,34 milliards $, soit une hausse de 1,05 milliard $ comparativement à la même période l'an dernier.

«Grâce à des liquidités de 1,27 milliard $ à la fin de juin 2021 et à des facilités de crédit renouvelables entièrement disponibles, l'entreprise dispose de plus de 2,78 milliards $ en liquidités facilement accessibles pour poursuivre sa croissance rentable, à la fois interne et par acquisition», a fait savoir l’entreprise.