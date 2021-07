Course-poursuite et échange de coups de feu au Lac-Saint-Jean

Un homme de 41 ans a été arrêté par les agents de la Sûreté du Québec, dans le secteur d’Albanel, au Lac-Saint-Jean, après une course-poursuite d’une trentaine de minutes et des échanges de coups de feu, qui n’ont fait aucun blessé.

L’appel a été passé vers 20h30 par les membres de la famille de l’individu, qui s’inquiétaient. En arrivant à sa résidence, rue Charles-Albanel, les policiers ont été accueillis par l’homme qui les menaçait de son arme à feu, dans le garage, près de son véhicule.

Il a, par la suite, pris la fuite. Durant cette course-poursuite, l’homme a tenté de foncer sur les policiers et des coups de feu ont été échangés. «Heureusement, personne n’a été blessé», a confirmé le porte-parole de la SQ Hugues Beaulieu. L’utilisation d’un tapis à clous a également été nécessaire.

L’individu est finalement retourné à son domicile et a été maitrisé vers 21h. Il est toujours détenu et doit comparaître aujourd’hui au palais de justice de Roberval. Les accusations seront déterminées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.