COVID-19 déclaré dans une garderie

Un cas de COVID-19 a été déclaré dans une garderie de Trois-Rivières, mercredi.

Pour le moment, un seul enfant a eu un résultat positif à la garderie Les Angelots 2, situés sur le boulevard Saint-Jean. Son groupe a été retiré.

Les enfants doivent passer un test de dépistage et s’isoler à la maison avec leur parent en attendant le résultat. La direction a par ailleurs mentionné qu’elle avait suivi les directives de la Santé publique à la lettre. La garderie demeure ouverte.

Une rentrée scolaire sans règles sanitaires?

Plusieurs parents rencontrés par TVA Nouvelles mercredi se questionnaient sur les directives exigées lors de la rentrée scolaire qui seront dévoilées par le gouvernement au début de mois d’août.

Québec a déjà laissé savoir qu’il souhaite une rentrée scolaire la plus normale possible, sans restriction de groupes classes et sans masques pour les élèves et le personnel pour tous les niveaux. Tout dépend de l’avancement de la vaccination au Québec.

Un premier objectif est atteint. Plus de 75% des 12 ans et plus ont reçu une première dose du vaccin, mais le gouvernement souhaite qu’une majorité des élèves de 12 à 17 ans ait reçu deux doses.

Pour le moment, les dernières données se chiffraient à 26% pour ce groupe d’âge.

Les cas de COVID-19 ont augmenté en Mauricie et au Centre-du-Québec dans les derniers jours. Il y a actuellement 58 cas actifs dans la région.