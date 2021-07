BOULET, Sylvie



À la Maison Catherine de Longpré, le 21 juillet 2021, à l'âge de 61 ans, est décédée dame Sylvie Boulet, épouse de M. Alain Roy, fille de feu Gaétan Boulet et de Jeanne-D'arc Marcoux. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Jeanne-D'arc Marcoux; ses enfants : Maxime (Marie-Claude Bédard) et Gabrielle (François Lacasse); ses petits-enfants : Noah, Emile, Eliane et Sophie; ses belles-sœurs : Hélène (Renaud Giguère) et Gaétane; ses beaux-frères : Damien (Louise Vachon), Marc (Luce Roy) et Gilbert (Marie-Josée Giguère). Elle laisse également dans le deuil plusieurs amies.La famille recevra les condoléances à lajeudi le 29 juillet de 19 h à 21 h 30,de 12 h à 13 h 45.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel de la Maison Catherine de Longpré, le service d'oncologie de l'Hôpital de Saint-Georges et la Dre Isabelle Patry pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) : https://action.cancer.ca/fr/ ou la Fondation Catherine de Longpré (1140, 20e rue Ouest, Saint-Georges, G5Y 7M1) : https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/