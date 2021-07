Des arrestations pour deux tentatives de meurtre

Deux hommes ont été arrêtés dans les dernières semaines à la suite de deux tentatives de meurtre survenues en juillet dans la métropole, au cours de laquelle deux victimes ont été atteintes par balle.

D’une part, Hammed Berberi, 25 ans, a été arrêté et accusé d’avoir tenté d’abattre un homme en milieu d’après-midi, le 7 juillet, dans un stationnement de l’arrondissement de LaSalle, sous les yeux ahuris de dizaines de témoins.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le suspect aurait suivi sa victime jusqu’au stationnement d’une tour à condo et aurait profité du départ de son passager pour l’approcher en s’introduisant en partie dans la voiture. «[Le suspect] pointe son arme à feu et dit au conducteur "money, money, money". La victime prend alors la fuite et le suspect la pourchasse en tirant plusieurs coups de feu pour finalement l’atteindre d’un projectile», a relaté la police.

Berberi a finalement été arrêté le 22 juillet, en possession d’un pistolet de calibre .22. Il doit maintenant répondre à des accusations de tentative de meurtre, bris de probation et de possession d’une arme à feu prohibée, et demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires.

D’autre part, la police a aussi épinglé Mehdi Mohamed Zaoui, 32 ans, accusé d’avoir tenté d’assassiner à bout portant un homme le 11 juillet dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Selon le récit de la police, Zaoui et sa victime se sont rencontrés dans la voiture du suspect à la suite d’une dispute. «Le comportement anormal du suspect fait craindre à la victime qu’il aille se passer quelque chose. Alors que le suspect se tourne vers l’arrière du véhicule pour récupérer un objet, la victime en profite pour sortir, mais se fait atteindre par balle dans le dos», a relaté le SPVM.

L’homme a été arrêté dans la région de Toronto grâce à la collaboration de la police régionale de York. Il a comparu sous des accusations de tentative de meurtre, d’avoir déchargé une arme à feu et de contravention à une ordonnance d’interdiction. Lui aussi demeure détenu pour le moment.

Par ailleurs, le SPVM a indiqué avoir arrêté, le 23 juillet, Nathaniel Pierre, un homme accusé de port d’arme non autorisé puisqu’il était en possession d’une arme à feu tronçonnée de calibre .12.

De nombreux incidents impliquant des armes à feu sont survenus dans la métropole depuis le début de l’année, un phénomène qui semble s’être encore intensifié dans les dernières semaines. Rappelons qu’en réaction, la Ville et la police de Montréal ont mis sur pied une escouade dédiée pour faire diminuer la violence par armes à feu.

