Des citoyens de Lévis en ont ras le bol des retards dans la collecte des ordures

La saga de la collecte des ordures à Lévis prend de l’ampleur : déjà que les camions ne passent qu’à toutes les deux semaines en été, de nombreux citoyens déplorent qu’en plus, ils doivent souvent attendre plusieurs jours après la journée de collecte prévue pour que leurs bacs soient enfin vidés.

En juin dernier, la Ville avait annoncé que la collecte des ordures ne pourrait pas avoir lieu chaque semaine durant l’été, en raison des travaux sur le pont Pierre-Laporte.

Cette décision avait suscité l’insatisfaction de plusieurs citoyens qui craignaient notamment des problèmes d’odeurs.

La grogne est montée d’un cran, alors que la collecte prévue pour vendredi de la semaine dernière n’avait toujours pas eu lieu dans plus d’un secteur, lundi matin.

En soirée lundi, les rebuts ont finalement été ramassés.

Après plusieurs journées de chaleur et de déchets qui s’accumulent dans les bacs à ordures, le résultat est fort dégoûtant : les mauvaises odeurs s’amplifient et les vers blancs se multiplient.

Plusieurs endroits sont touchés, dont les secteurs de Breakeyville et Charny.

Mouches et microbes

Bernard Babin, un citoyen de l’avenue des Arbrisseaux à Breakeyville, indique que ce n’est pas la première fois que cela se produit et songe à alerter la Santé publique.

Photo Stevens LeBlanc

« On a des problèmes d’odeurs et de mouches. Et les mouches, ça propage les microbes, ça entre dans les maisons », déplore-t-il, ajoutant que lui et plusieurs de ses voisins ont également une prolifération d’asticots dans leurs bacs.

Le citoyen a mené sa propre enquête sur la problématique, allant jusqu’à appeler Sani-Terre, l’entreprise mandatée à la collecte, mais on lui a raccroché la ligne au nez.

Problème d’effectifs

L’entreprise connaît des problèmes de main-d’œuvre (voir autre texte plus bas), mais les Lévisiens soutiennent ne pas être tenus au courant des possibles délais de collecte.

« On a été avisés que la collecte serait aux deux semaines, mais pas spécifiquement de ce retard », explique Marie-Ève Labrie, qui réside sur la rue du Surintendant, également dans le quartier Breakeyville.

« La poubelle est pleine de vers blancs. Quand on lève le couvercle, on peut en voir une centaine », poursuit-elle.

Mme Labrie dit même être prête à collaborer pour faciliter la collecte.

« Le manque de main-d’œuvre est assez critique [...], je suis donc assez compréhensive avec le sous-traitant. Ça ne me dérange pas d’amener mon bac quelque part et que le camion fasse juste un arrêt. »

Encore le manque de travailleurs

Sani-Terre est aux prises avec des problèmes de pénurie de main-d’œuvre, comme bien d’autres entreprises, explique la Ville de Lévis, qui admet que des retards de collecte peuvent survenir.

« La Ville suit de très près Sani-Terre et s’assure, lorsqu’il y a des collectes qui n’ont pu être effectuées en respect du calendrier, que celles-ci puissent être effectuées dans les plus brefs délais », indique Noémie Goulet, porte-parole à la Ville de Lévis.

Elle précise que les retards connus dans les secteurs touchés la semaine dernière ont été rattrapés lundi et hier.

Conséquences

Aucune compensation n’est prévue pour les citoyens touchés.

Toutefois, la Ville prévoit une pénalité auprès du fournisseur, s’il y a des ratés dans le service.

Ce fut notamment le cas, en 2019. Sani-Terre a reçu une pénalité de 16 000 $ de la Ville de Lévis pour des retards de collecte. Les problèmes avec le fournisseur ne sont donc pas nouveaux.

L’entreprise a aussi connu des ratés à Québec pendant deux ans, ce qui lui a fait perdre des contrats avec la municipalité.

Reprendre le service

Michel Turner

Conseiller de Breakeyville

Michel Turner, conseiller municipal du secteur de Breakeyville, indique que la Ville songe à reprendre à l’interne la collecte.

Toutefois, le problème ne serait pas nécessairement réglé plus rapidement, puisque les camions nécessaires à la collecte peuvent prendre jusqu’à 24 mois avant d’être livrés.

« On va voir si l’entrepreneur se reprend en main, mais si ça perdure, la Ville aura [le choix] de reprendre le service, avec toutefois les délais que ça représente », explique-t-il.

Le conseiller ajoute qu’il n’est pas envisageable de trouver un autre sous-traitant, puisqu’ils sont tous à plein rendement.

« Il y a une rareté de fournisseurs », termine-t-il.