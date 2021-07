Double mixte: Auger-Aliassime et Dabrowski s’inclinent à Tokyo

Le Québécois Félix Auger-Aliassime et sa partenaire Gabriela Dabrowski se sont butés aux Grecs Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari, s’inclinant en deux manches de 6-3 et 6-4, mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo.

• À lire aussi: La Japonaise Naomi Osaka éliminée dès les 8e de finale

• À lire aussi: L’haltérophile québécoise Maude Charron se couvre d’or

• À lire aussi: Penny Oleksiak devient la plus grande médaillée canadienne des Jeux d'été

La paire canadienne s’est bien défendue devant ses rivaux grecs, deuxièmes favoris du tournoi de double mixte. En première manche, elle a résisté aux quatre premières balles de bris auxquelles elle a fait face avant de subir le bris au cours du huitième jeu.

En deuxième manche, c’est dès le jeu initial que les Canadiens se sont placés en difficulté. Ils ont ensuite tenté de revenir de l’arrière, avec notamment deux balles de bris lors du sixième jeu, sans toutefois y parvenir.

Les deux Canadiens voient ainsi leur aventure olympique prendre fin. «FAA» s’était déjà incliné d’entrée de jeu en simple devant l’Australien Max Purcell et a été classé 33e au classement final. Dabrowski, quant à elle, s’est également avoué vaincu au premier tour de double féminin en compagnie de Sharon Fichman devant les Brésiliennes. Elles ont été classées 17es.

À VOIR AUSSI