Éviter une «surprise» fiscale à mes héritiers

Question de Lucie, une de nos lectrices : J’ai 83 ans et j’ai une bonne somme dans mon REER. Mon mari est décédé, j’ai deux garçons et je vais leur léguer mon argent à mon décès. Je retire le minimum des FERR chaque année, mais je crains l’impact fiscal pour eux à mon décès. Que puis-je faire ?

Tout d’abord, assurez-vous que votre testament et votre mandat de protection sont en ordre et à jour, recommande le planificateur financier Antoine Chaume, de Lafond + Associés et Waltr solutions. Puisque vous donnez peu de détails sur votre situation, il est difficile de vous fournir des conseils parfaitement adaptés à votre cas, aussi nous allons vous répondre de façon générale.

Il faut savoir que l’on est réputé avoir disposé de 100 % de ses biens la veille de son décès. Admettons que vous déteniez 250 000 $ en FERR, la facture fiscale sera en effet très élevée pour votre succession, car vous auriez, théoriquement, encaissé un retrait FERR de ce montant en plus de vos revenus totaux de l’année en cours. Antoine Chaume indique que vous pourriez accélérer le décaissement de votre FERR, si possible en retirant un montant à peu près identique chaque année, de façon à aplanir l’impôt au maximum tout en restant dans la même fourchette marginale d’imposition. Ensuite, déposez ces sommes dans un CELI ». C’est l’idéal puisque cet outil d’épargne est libre d’impôt, ou encore dans un compte non enregistré. En théorie, à 83 ans, vous auriez un droit de cotisation total de 75 500 $ au CELI, moins vos cotisations passées.

Si vous n’avez pas besoin de ces montants parce que vous êtes à l’aise financièrement, une autre option serait de faire des dons à vos fils de votre vivant, un héritage à l’avance en quelque sorte. Ces dons seront nets d’impôt pour vos héritiers.

Bien faire ses calculs

En revanche, si vous avez peu de revenus de retraite et que vous comptez majoritairement sur votre Pension de la sécurité de vieillesse (PSV) et sur le Régime de rentes du Québec (RRQ), une autre stratégie s’impose. Si vos retraits minimums FERR vous empêchent actuellement de percevoir le Supplément de revenu garanti (SRG), en retirant des sommes plus importantes de vos FERR aujourd’hui, vous pourriez éventuellement avoir droit à ce supplément par la suite. Cela optimiserait votre fiscalité successorale en plus de votre fiscalité personnelle une fois les retraits FERR complétés. Mais idéalement, vous devriez vous assurer de rester dans les fourchettes marginales plus basses, soit en dessous de 32,53 %, ou d’un revenu total de 49 020 $. Si vous recevez d’autres revenus de retraite, par exemple d’un fonds de pension, et que vos revenus sont déjà au-dessus de ce seuil, la prochaine fourchette à considérer est 79 845 $. « Pour chaque dollar supplémentaire au-delà de revenus de 79 845 $, sachez que vous devrez rembourser un certain pourcentage de la PSV, soit 15 % », précise Antoine Chaume.

Conclusion : il faut bien faire vos calculs de façon à équilibrer la fiscalité du vivant, mais aussi au décès pour éviter une « balloune » fiscale. Faites-vous conseiller par un professionnel pour vous assurer de prendre la bonne décision en fonction de votre situation.

