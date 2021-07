France: pass sanitaire dans les transports en vigueur entre le 7 et le 10 août

Paris | L'extension du pass sanitaire aux transports de longue distance entrera en vigueur «entre le 7 et le 10 août» en France, a affirmé mercredi le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, en concédant que les contrôles ne pourraient pas être «systématiques».

Adoptée par le Parlement français dans la nuit de dimanche à lundi, la loi sur cette mesure «devrait être promulguée le 7 août et mise en application dans les jours qui suivent, entre le 7 et le 10 août», a révélé M. Djebbari sur la chaîne d'information BFMTV/RMC.

Cette obligation du pass sanitaire (parcours vaccinal complet, test COVID-19 négatif récent ou certificat de rétablissement) concerne notamment les vols intérieurs, les trajets en TGV, Intercités (grandes lignes) et trains de nuit, a rappelé le ministre, tout en reconnaissant que pour le transport ferroviaire, les contrôles seraient «massifs» mais «pas systématiques».

«On va essayer de faire cela de façon la plus opérationnelle et fluide possible, de manière à avoir un bon taux de contrôle et en même temps de ne pas rendre la vie des voyageurs difficile», a-t-il précisé, disant souhaiter éviter un phénomène de «trop grandes files d'attente», en particulier lors du week-end du 15 août.

Étant donné le nombre de voyageurs concernés au quotidien - quelque 400 000 selon lui - les contrôles des pass sanitaires ne pourront pas être systématiques, a-t-il indiqué.

«De la même façon que pendant le couvre-feu il n'y avait pas de contrôle systématique des gens qui sortaient (...), il y aura des contrôles qui seront organisés notamment dans les gares, de façon aléatoire à bord des trains et à l'arrivée, mais pas de façon totalement étanche et systématique», a développé le ministre.