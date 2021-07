Honneurs à deux passionnés

Photo courtoisie

Deux paramédics du TASBI (Travailleurs ambulanciers de Beauce incorporé), Vanessa Noël-Bourassa et Daniel Boulé, ont reçu récemment des honneurs bien mérités devant un parterre d’élus, de confrères, de consœurs et d’amis pour avoir sauvé la vie d’Yves Thibodeau, un résident de Lac-Mégantic, victime d’un arrêt cardiaque en pleine rue le 3 mai 2021. L’équipe de paramédics, qui revenait d’un transport d’urgence, a aussitôt réanimé et stabilisé M. Thibodeau qui, aujourd’hui, se porte à merveille. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic ; Yves Thibodeau, le miraculé ; Vanessa Noël-Bourassa et Daniel Boulé, paramédics ; et François Jacques, député (CAQ) de Lac-Mégantic à l’Assemblée nationale.

Les meilleures au Canada

Photo courtoisie

Bravo à l’entreprise lévisienne de coiffure et d’esthétique Parikart qui a remporté, le 1er juin dernier, le Kérastase Platinum Service Award 2020, prix remis au salon de coiffure offrant la meilleure expérience client et les meilleurs conseils parmi tous les détaillants Kérastase au pays. L’événement, tenu virtuellement cette année, vise à reconnaître les bons coups et à décerner des prix aux salons partenaires de Kérastase partout à travers le Canada. Le Salon Parikart Espace Beauté est situé en plein cœur du centre-ville de Lévis. Une succursale, le Parikart Signature, une version plus luxueuse et spécialisée, est située à Saint-Romuald. Sur la photo, les copropriétaires, Sylvie Picard et Hélène Paré. D’ailleurs, Parikart vient du mélange des noms Paré et Picard liés par un « k » qui représente des ciseaux.

À l’automne

Photo courtoisie

Les travaux de construction du nouveau Complexe de tennis intérieur de Saint-Augustin-de-Desmaures vont bon train et le promoteur Pierre-Luc Tessier demeure confiant que les premiers coups de raquette se donneront en septembre. Érigé sur un terrain de 140 000 pieds carrés dans le parc industriel François-Leclerc, en bordure de l’autoroute 40, le projet qui a nécessité un investissement privé de près de 4 M$ regroupera deux dômes abritant chacun trois terrains reliés par une passerelle intérieure. Le Complexe comptera un bâtiment d’accueil avec vestiaires et autres commodités. Le modèle d’affaires sera différent. Les usagers n’auront pas à payer des frais d’abonnement mensuel en plus du tarif horaire de location. Des frais d’inscription de 25 $ par année donneront accès à des promotions auprès des partenaires du Complexe et à des vidéos en ligne offertes aux gens pour en apprendre davantage sur la technique du tennis.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 28 juillet 1991. Face aux Dodgers de Los Angeles, Dennis Martinez (photo) retire dans l’ordre 27 frappeurs et devient le premier lanceur des Expos et le 13e lanceur dans l’histoire du baseball à réussir un match parfait.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denis Savard (photo), depuis 43 ans directeur général de Cité-Joie, 66 ans... Laurent Prémont, président de Prémont Harley Davidson de Québec... Simon-Olivier Fecteau, humoriste et réalisateur québécois, 46 ans... Marc Dupré, humoriste, chanteur et imitateur, 48 ans... Garth Snow, gardien de but de la LNH pour les Nordiques (1993 à 1995), 52 ans... Pascale Montpetit, comédienne et actrice québécoise, 61 ans... Léo Munger, chanteuse, 66 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 juillet 2020. John McNamara (photo), 88 ans, ex-gérant au baseball majeur qui a dirigé six formations, entre 1969 et 1996, et qui a conduit les Boston Red Sox en séries mondiales en 1986... 2019 : George Hilton, acteur britannique célèbre pour avoir figuré dans de nombreux westerns spaghettis... 2018 : Bruce Lietzke, 67 ans, golfeur américain (13 victoires PGA Tour entre 1977 et 1994)... 2017 : Maurice Filion, 85 ans, ancien directeur général des Nordiques de Québec... 2015 : Me Yvon Martineau, 68 ans, ex-président du CA d’Hydro Québec, grand juriste et avocat émérite chez Blake, Cassels & Graydon LLP – Montréal... 2014 : Marjolaine Hébert, 88 ans, comédienne et cofondatrice du Théâtre La Marjolaine d’Eastman, en Estrie... 2013 : Réal Murray, 71 ans, ancien chef de police de L’Ancienne-Lorette... 2013 : Frank Castillo, 44 ans, ex-lanceur des ligues majeures (baseball)... 2013 : George Scott, 69 ans, ancien joueur de baseball (carrière de 14 saisons)... 2010 : Louise Truchon, 69 ans, de Jonquière, la mère de l’animatrice Josée Boudreault... 2007 : Jocelyne Gosselin, 59 ans, mère de Patrick Gosselin de Force G. Communication.... 2007 : Jim Leroy, 46 ans, pilote acrobatique.