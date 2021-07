Lightning: une hausse de salaire méritée pour Brayden Point

L’attaquant Brayden Point a signé une prolongation de contrat de huit saisons avec le Lightning de Tampa Bay, mercredi.

• À lire aussi: Phillip Danault prend le chemin de Los Angeles

• À lire aussi: David Savard et Cédric Paquette s'amènent à Montréal

L’Albertain gagnera 9,5 millions de dollars par saison, a confirmé le Lightning.

L’athlète de 25 ans a été l’un des piliers de la formation de la Floride dans ses deux conquêtes consécutives de la coupe Stanley, en 2020 et 2021. Il avait amassé 33 points en 23 matchs des séries durant le premier triomphe et il en avait ajouté 23 autres, en autant de duels éliminatoires, pendant le second.

«Je suis excité de rester à Tampa pour neuf autres saisons, a émis Point par voie de communiqué. Je veux remercier l’organisation du Lightning et nos amateurs. Depuis que j’ai été repêché, je me suis toujours senti à la maison à Tampa et les amateurs y sont pour beaucoup.»

Choix de troisième tour (79e au total) du Lightning au repêchage de 2014, Point s’est rapidement établi comme un excellent attaquant offensif, lui qui a récolté 310 points en 352 matchs dans l’uniforme des «Bolts». Il a entre autres connu une saison de 92 points en 79 matchs en 2018-2019.

Point a aussi prouvé sa polyvalence avec du bon jeu défensif. Il a préservé un différentiel positif à chacune de ses saisons dans le circuit Bettman.

«Brayden est un joueur important dans les succès de l’équipe et l’un des joueurs les plus dynamiques de la Ligue nationale de hockey, a ajouté le directeur général de l’équipe, Julien BriseBois. Non seulement Brayden est un joueur talentueux, mais il est aussi un fier compétiteur qui se mélange parfaitement à notre équipe.»

Le contrat commencera toutefois au début de la saison 2022-2023, puisqu’il reste encore une saison à écouler à son présent contrat, qui lui rapporte 6,75 millions de dollars par année. Sans cette prolongation, il serait devenu joueur autonome avec compensation à la fin de la prochaine campagne.

Tampa Bay fait le plein de Québécois

Le Lightning de Tampa Bay et son directeur général Julien BriseBois ont utilisé une stratégie qui semble leur sourire depuis quelques années, en puisant abondamment dans le bassin de talents québécois, mercredi. Charles Hudon, Gabriel Dumont et Maxime Lagacé poursuivront ainsi leur carrière en Floride.

Les trois joueurs ont accepté des contrats d’une saison à deux volets. Selon l’informateur de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, Hudon touchera 750 000$ dans la Ligue nationale et 350 000$ dans la Ligue américaine de hockey (LNH).

Photo d'archives, Martin Chevalier

Hudon, qui était joueur autonome avec compensation avec le Tricolore en 2020-2021, a disputé la dernière campagne avec le Lausanne HC, en première division suisse. Il a totalisé 15 buts et 32 points en 33 parties, montrant un différentiel de +17.

En 125 parties avec le Canadien, il a amassé 14 buts et 41 points. Après une saison intéressante au point de vue offensif en 2017-2018, Hudon a glissé dans l’échiquier de l’équipe, passant finalement la majorité de la saison 2019-2020 avec le Rocket de Laval.

Dumont effectuera quant à lui un retour à Tampa, puisqu'il a porté les couleurs de l’équipe entre 2016 et 2018. En 90 matchs avec le Canadien, le Lightning, les Sénateurs d’Ottawa et le Wild du Minnesota, il a marqué quatre buts et ajouté cinq aides, pour neuf points.

Finalement, Lagacé a participé à 18 rencontres avec les Golden Knights de Vegas et les Penguins de Pittsburgh. Il a montré une fiche de 7-8-1, une moyenne de buts alloués de 3,68 et un taux d’efficacité de ,876.

Gaudreau au Minnesota

Un autre Québécois, soit l’attaquant Frédérick Gaudreau, a paraphé un contrat de deux saisons et d’une valeur de 2,4 millions de dollars avec le Wild du Minnesota.

L’athlète de 28 ans originaire de Bromont a connu ses meilleurs moments dans le circuit Bettman la saison dernière. Il a cumulé deux buts et 10 points en 19 parties de saison régulière, ajoutant un filet et trois points en six rencontres éliminatoires.

Natif de Pointe-Claire, l’attaquant Dominic Turgeon, qui est le fils de Pierre, s’est aussi entendu avec le Wild pour un contrat à deux volets.