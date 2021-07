Ottawa finance l’ajout de 215 nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques au Québec

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi l’octroi de 9 490 000 $ à Hydro-Québec pour installer 215 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques au Québec.

La société d’État a contribué également au projet à hauteur de 10 706 000 $, portant l’enveloppe à 20 196 000 $ au total.

«Le Circuit électrique et Hydro-Québec remercient Ressources naturelles pour son appui et sa confiance envers notre réseau de bornes publiques. Récemment, nous avons déployé notre 500e borne rapide et nous nous dirigeons vers plus de 2 500 bornes rapides d’ici 2030 afin que les conducteurs de véhicules électriques puissent se déplacer en toute quiétude, partout au Québec», a déclaré France Lampron, directrice Électrification des transports d’Hydro-Québec.

Financées par des initiatives de Ressources naturelles Canada, toutes ces bornes de recharge rapide seront déployées au plus tard le 31 décembre 2022. Près de 65 % de ces bornes sont d’ailleurs en service et peuvent être utilisées par le public.

«La multiplication de bornes de recharge facilite et accélère l’adoption de véhicules électriques. Elle nous rapproche aussi de nos objectifs de diminution des gaz à effet de serre», a indiqué le ministre du Patrimoine et ancien directeur d'Équiterre, Steven Guilbeault.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son objectif d’interdire les véhicules à essence d’ici 2035.