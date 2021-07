Plus de 100 000 $ en 24 heures pour la petite Madison du Saguenay

L'histoire de la petite Madison du Saguenay a touché tout le Québec. Des gens de partout dans le monde ont donné des sous pour qu'elle puisse recevoir ce traitement qui coûte 2,8 millions de dollars avant ses deux ans.

En moins de 24h, le montant amassé est passé de 17 000 $, à plus de 110 000 $. La collecte est commencée depuis 5 jours.

«Je ne m'attendais pas à ça. Oui je restais positive, je m'attendais à l'avoir et à le ramasser, mais autant sur cette plateforme-là... Je me disais si on ramasse quelques 1000, ça va être beau», s’est réjouit Alexandra Tremblay, la mère de la fillette de deux mois.

«J'ai lu chacun des noms. Il y a des amis, de la famille, des collègues, des vieilles connaissances, des vieux amis d'école. Mon dieu, je pense que ça touche tout le monde», a-t-elle ajouté. Une personne anonyme a même remis 10 000 dollars à la famille.

Une autre personne souhaite s'impliquer pour la cause de Madison. Mario Gagnon rencontrera ses parents ce week-end.

«Je ne peux pas guérir la petite, j'aimerais bien ça mais je ne peux pas alors je vais l'aider autrement», a ajouté Mario Gagnon de la Caserne de Jouets de Saguenay.

M. Gagnon avait d'ailleurs beaucoup participé à la collecte de fond du petit Nathan, cet enfant du Saguenay lui aussi atteint par l'amyotrophie spinale de type un. Il avait entre autres organiser des levées de fond, des ventes de pains de des ventes de garage et plus encore.

Avec la pandémie qui s'estompe, Mario Gagnon croit qu'il sera plus facile d'organiser des activités comme des soupers spaghettis ou des soupers spectacles.

La ministre Andrée Laforest est également au fait de la situation. Selon nos informations, elle aurait déjà pris contact avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour le sensibiliser à la cause de la petite Madison.