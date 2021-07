Une femme et un enfant blessés dans un accident de VTT

Un accident de VTT impliquant une femme et un enfant s’est produit en fin d’après-midi, mercredi à La Tuque.

L’accident est survenu sur le terrain de l’ancien aéroport de La Tuque, en Mauricie, vers 15h50.

La dame et l’enfant ont tous les deux été blessés, et transportés à l’hôpital par voie aérienne, mais on ne craindrait pas pour leur vie. La dame a subi des lésions graves alors que l’enfant a subi des lésions plus légères.

Le duo ne portait pas de casque de protection au moment de l’accident, a confirmé la porte-parole de la Sureté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau.