CÔTÉ, Shirley



À la Maison Michel-Sarrazin, le 5 mars 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Shirley Côté, épouse de feu monsieur Jean-Louis Martin, fille de feu Marie-Eva Lapierre et de feu Edmond Côté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h30 à 15h30.Elle laisse dans le deuil son fils Éric Martin; ses beaux-enfants: Nadia Dumont (Pierre) et Alain (Josée); ses frères et sœurs: Raymond, René (Lisa), Jacqueline et Diane (Jean-Claude); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martin; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parent(s) et ami(e)s. La famille tient à remercier Juliette Martin pour la chaleur des soins prodigués et son grand dévouement envers Shirley. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.