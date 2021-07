PARÉ, Denise Sirois



À son domicile, le 11 juillet 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Denise Sirois épouse de feu monsieur Claude Paré. Née à Rivière-du-Loup le 17 octobre 1951, elle était la fille de feu dame Noëlla Plourde et de feu monsieur Fernand Sirois. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Véronique et Carl; son petit-fils William; ses frères et sœurs : Francine, Maryse, Émile, Gilbert, Lise, Céline, Patrice, Ghislaine; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Sirois et Paré ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les Funérailles sont sous la direction de :