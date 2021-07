DUPLESSIS, Gaëtane



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 25 juin 2021, à l'âge de 79 ans et 3 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée paisiblement madame Gaëtane Duplessis, épouse de feu monsieur Robert Desautels, fille de feu de madame Laurette Beauregard et de feu monsieur Joseph Duplessis. Elle demeurait à Lac-Beauport.À Québec, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 heures à 10 h 45 heures.Dans la région de Montréal, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9 heures à 11 heures.L'inhumation des cendres se fera le jour même au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Elle laisse dans une grande peine et dans le deuil ses fils : Robert (Cecilia Hernskog) et Patrick (Sandra Genest); sa sœur France (Dominique Faille) et son frère Yves; ses petits-enfants Vincent, Camille, Mats, Mia et Thomas; ses belles sœurs et son beau-frère de la famille Desautels : Suzanne (Gaétan Mousseau), Diane (feu Guy Laverdure), Roger (Grace Ann) et Lorraine (feu Roger Zarbatany) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et aussi de précieux ami(e)s. La famille tient à remercier toutes les personnes l'ayant accompagnée lors des derniers mois; l'équipe de Dr Maltais de pneumonologie de l'Hôpital Laval, l'équipe du CLSC La Source, l'équipe de la résidence St-François, les équipes des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et du centre d'hébergement Charlesbourg (Dre Vicky Plante) ainsi que Dre Maryse Archambault, Danielle, Claudette et Chantale. Nous tenons à souligner toute l'admiration et l'appréciation pour la qualité exceptionnelle des services, soins et attentions donnés. MERCI. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don soit à : Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, Québec, G1V 4G5, Téléphone : 1-418-656-4999, Courriel :info@fondation-iucpq.org, Site web : https://iucpq.qc.caOu à L'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec, Téléphone : 1-888-768-6669, Courriel : info@pq.poumon.ca, site web : www.pq.poumonquebec.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.