ROY, Françoise



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 9 mai 2021, est décédée à l'âge de 96 ans et 8 mois, dame Françoise Roy fille de feu monsieur Alcide Roy et de feu Adéline Rodrigue. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les parents et amis qui désirent lui rendre un dernier hommage sont invités à se joindre à la famille enet de là les cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence funéraire Marius Pelletier.Elle laisse dans le deuil sa compagne de vie Mme Cécile Roussel, sa sœur Louise (Servante du Saint-Coeur de Marie) et sa belle-sœur Lisette Lachance (feu Laurent Roy). Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Phésime O.M.I., feu Valéda (feu Delvas Thibodeau), feu Laurent (feu Bella Poirier), feu Patrice prêtre, feu Benoît (feu Marie-Ange Roy), feu Marguerite (feu Adalbert Morin, feu Joséphat Dallaire), feu Gérard (feu Aimée-Rose Bolduc, feu Jeanne Boucher, feu Fernande Roy), feu Rosaire (feu Anne-Marie Bégin), feu Paul-Eugène prêtre. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi que les membres de l'Association Marie-Reine (Organisme provincial) avec qui elle a œuvré pendant plus de 30 ans. La famille remercie la Dre Marie-Eve Fromentin et les membres du personnel soignant du Centre D'Anjou pour leur présence, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux bénévoles du Centre D'Anjou. Des formulaires seront disponibles au salon.