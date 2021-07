GENDRON, Gilberte



À la Résidence Les Marronniers de Lévis, le 15 juillet 2021, à l'aube de ses 96 ans, est décédée madame Gilberte Gendron, épouse de feu monsieur Gérard Ross, fille de feu madame Marie-Louise Lévesque et de feu monsieur Émile Gendron. Native de Causapscal, elle résida à Rimouski, Sept-Îles, Beaumont et Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Michel et Denis; sa petite-fille Christine; son arrière-petit-fils Samuel; sa chère sœur Laurette, ses belles-sœurs: Thérèse Otis-Gendron, Marielle Ross, Jacqueline Gagnon-Ross; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Suzanne, sa sœur Bernadette, ses frères: Maurice et Jean-Guy; ses belles-sœurs: Agnès Thériault et Madeleine Paradis, ses beaux-frères Valère Ross, Jacques Roulet, Guy Ross et Alban Girouard qui l'avaient précédée. La famille souhaite remercier les équipes multidisciplinaires des Marronniers, du CLSC de Lévis, de même que les très attentionnés docteurs Daniel Shink et Michel Côté. Sans bien sûr oublier son "ange gardien", l'indispensable Nicole de Beaumont. Elle tenait également à exprimer toute sa reconnaissance à sa cousine Micheline Lévesque-Pednault qui, pendant des années, veilla à prendre le plus grand soin du terrain familial au cimetière des Sept-Îles où la mise en terre se fera en toute intimité au cours de l'été. Ses dernières paroles furent : " J'ai été heureuse! "