TREMBLAY, Françoise



À l'Hôpital de Ste-Anne-De-Beaupré, le 5 mai 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Francoise Tremblay, épouse de feu Fernand Bourbeau. Elle était la fille de feu madame Marie-Alice Bouchard et de feu monsieur François-Xavier Tremblay. Elle demeurait à Charlesbourg.Que tous ceux qui ont connu et aimé Françoise aient une pensée pour elle. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Luc Laverrière), Michel, Hélène (ex-conjoint Nelson Desbiens), France (ex-conjoint Byron Nifakis); ses petits-enfants: Kathleen (Pierrick), Valérie, François (Gabrielle), Marika, Simon et Tristan; ses frères et ses soeurs: Raymond (Ghislaine), feu Jean-Rock, Gabrielle, Monique, Rachel (Normand), feu Georges (Marielle), feu Benoît, feu Paul, feu Pierre, Jacques (Martine) et Gilles; ainsi que tous les membres de la famille Bourbeau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0. www.jedonneenligne.org/fondationhsab