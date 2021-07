BLAIS, Claude



À l'Hôpital Laval de Québec (IUCPQ), le 7 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Claude Blais, époux de madame Agathe Lamontagne. Il était le fils de feu monsieur Sylvio Blais et de feu dame Rose-Aimée Nicole. Il demeurait à Québec et natif de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 30 juillet 2021 et de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Agathe, ses enfants: Sylvain (Julie Garant), Esther (Jocelyn Savoie), Marie-Claude (Pierre Samson), Stéphane (Suzanne Vaillancourt); ses petits-enfants: Pierre-Olivier Blais (Marianne Lemire), Audrey Blais (Alexandre Charland), Fabrice Blais-Savoie, Mathias Blais-Savoie, Antoine Blais-Samson, Philippe Blais-Samson, Alicia-Rose Blais, Camillia Blais et Thomas-Alexandre Blais; ses frères et sœurs: feu Marie-Rose (feu François Gosselin), feu Fernand (feu Annette Blais), feu François (Denise Morin), feu Thérèse (feu Roger Poirier), feu Monique (feu René Blais), feu Roma (Pauline Roy), Gaétane (Jean-Luc Brisson), feu Bernard (Solange Morin), Denise (feu Jean-Claude Bernard); ses beaux-frères de la famille Lamontagne: feu Marie-Louis Lamontagne (feu Denise Théberge), feu Jacques Lamontagne; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Clinique d'insuffisance rénale de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la