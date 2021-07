ROY, Éliane St-Pierre



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 23 juillet 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Éliane St-Pierre, épouse de feu monsieur Maurice Roy, fille de feu Paul-Émile St-Pierre et feu Lucienne Dubé. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.de 9 h à 11 h.Concernant la disposition de ses cendres, la famille vous invite à être présent au cimetière Notre-Dame-de-L'Annonciation le lundi 9 août 2021 à 11 heures au 1625, rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette, Qc, Canada. Ses cendres iront rejoindre celles de son époux décédé en 2016. Elle laisse dans le deuil son fils Martin (Nédia Coutinho); sa sœur feu Paulyne (Aurèle Bélanger); son frère feu Paul-Henri; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy ; sœur Claire R.J.M, Delphis (feu Marie-Paule Roy), feu Rosaire (Huguette Picard), Colette (feu Rodolphe Drapeau), feu sœur Anne-Marie S.C.Q et feu Lucien ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Jolicoeur de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ainsi que le personnel soignant du pavillon Cécile-Coulombe de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur grand humanisme. Un merci spécial à l'infirmière Karine Lamonde, la Dre Marie-Josée Mailloux et la travailleuse sociale Béatrice Ndayizigiye du CLSC Chauveau pour leur soutien exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec à l'unité de votre choix, 1825 Bd Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, Tél. : (418) 525-4385, www.fondationduchudequebec.org