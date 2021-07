GAGNON, Louis-Henri



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 18 janvier 2021, est décédé à l'âge de 91 ans et 6 mois M. Louis-Henri Gagnon, époux de Mme Suzanne Pelletier; fils de feu Mme Mary Pelletier et de feu M. Alfred Gagnon. Il demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13 h à 14 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Suzanne Pelletier; ses enfants : Pierre, Claude (Patricia), André (Marielle), Jean (Guylaine); ses petits-enfants : Geneviève (Greg), Marie-Pierre (Christopher), Charles-Antoine, Émile (Michèle), François (Alicia); ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Grace. Il était le frère de : feu Roger (Rolande Gauthier) et le beau-frère de : feu Georges (feu Annette Diamant), feu Denise (feu Rémi Breton), feu Rita (feu Simon Lévesque), Jean (Gaétane Tremblay), Louise (feu Réal Ouellet), Hélène (feu Normand Ouellet), Claude (Micheline Perreault), Madeleine (Michel St-Hilaire). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don aux Fonds Jean Gagnon et Guylaine Frenette, 292, rue André-Cassista, Québec (Québec) G1X 5B1 ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la