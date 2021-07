BROUSSEAU, Linda



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Linda Brousseau, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 13 juillet 2021. Elle était la conjointe de monsieur Yvon Fortier, la fille de feu madame Cécile Lagacé et de feu monsieur Émile Brousseau. Elle habitait à Lévis.mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du cimetière Saint-Charles1460 boulevard Wilfrid-HamelQuébec (QC), G1N 3Y6Et par la suite une liturgie de la Parole en son honneur suivra à 10h30 dont l'assistance sera limitée à 50 personnes sur invitation seulement. Il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise sur le web en faisant la demande à la personne responsable à l'adresse suivante:vicky.coulombe@hotmail.comL'inhumation des cendres suivra au cimetière Saint-Charles de Québec, 1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec). Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Yvon, ses enfants: Vicky et Karl (Jean-Philippe Pageau) ainsi que leur père; ses frères et soeurs : Micheline (Gaston Dupuis), André, Robert (Micheline Laroche), Jacques (Micheline Savard), Raymond (Carole Drolet), Richard (Gisèle Drolet); Sont également affectés par son départ, sa belle-mère Claudette Brochu, sa belle-soeur Nathalie Fortier, son beau-frère Martin Nadeau de la famille Fortier ainsi que ses neveux et nièces et ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses soeurs Aline et Claire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des prières et des dons adressés à la Société de la SLA de Québec sise au 5415 rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Québec) ou info@sla-quebec.ca La famille remercie sincèrement la Dre Sandra Tremblay, la Dre Marie-Christine Pouliot, les médecins et le personnel soignant de l'étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que tous les intervenants du CLSC de Saint-Romuald et de la clinique Innomar de Saint-Romuald.