ALAIN, Ghislain

Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 21 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Ghislain Alain, époux de feu dame May Boily, conjoint de dame Jacqueline Gingras, fils de feu monsieur Lauréat Alain et de feu dame Maria Alain. Il était natif de Saint-Raymond. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à laà compter de 9 h, suivi du. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Alain laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs et ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeanne-D'Arc Alain, Roger (Louise Dugas), Gaétan (Pierrette Nadeau), Maurice (Simone Daigle), Paul-André (Simone Pilote), Marc (Hermance Moreau), Yvon (Carmen Gauvin) et Jacqueline (Léon-Georges Bouchard). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués.