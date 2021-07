COURTEAU, André



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 27 juillet 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur André Courteau, époux de feu Hélène Bérubé et fils de feu Marcel Courteau et de feu Carmen Morency. Il demeurait à Saint-Malachie, autrefois de Ste-Luce.Les cendres de monsieur Courteau seront déposées au cimetière de Pohénégamook à une date ultérieure pour un dernier adieu. Il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Marie-Pier Bocquet), ses sœurs Diane et Chantal, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bérubé ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les arrangements funéraires de monsieur Courteau ont été confiés à la