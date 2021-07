HARDY, Lucie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 mai 2021, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée dame Lucie Hardy, épouse de monsieur Gaston Hardy. Elle était la fille de feu Antonio Hardy et de feu Antoinette Béland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 12h30 à 14h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Denis, Nataly, Steve, Stéphane et Sophie; ses petits-enfants: Valérie, Alexandra, William, Pénélope); ses arrière-petits-enfants: Charlotte, Juliette et Lily-Rose; ses sœurs: Fernande (feu Paul-Émile Morasse) et Irène (feu Gaston Vézina); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses fidèles ami(s). La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (hôpital de l'Enfant- Jésus) 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385.