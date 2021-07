RICHARD, Lucille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lucille Richard, épouse en premières noces de feu Raynald Toussaint et en secondes noces de feu Lucien Charest, fille de feu Omer Richard et de feu Rose-Anna Chevarie. Elle était la mère de feu Michelle Toussaint (Luc Payeur) et de Marie-Claude Toussaint (Stéphane Leclerc), la grand-mère de Yoan Leclerc (Maude Duval), Maxim Leclerc, Samuel Payeur et de Laurence Payeur, l'arrière-grand-mère de Mason Leclerc, la soeur de Paul-Émile (Noëlla Cormier), Noëlla (Alphonse-Marie Jomphe), Huguette (feu Lionel Boudreau) et de Lucienne (feu René Boudreau). Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs, beaux-frères, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.à compter de 13 h.