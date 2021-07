CÔTÉ, Claude



À son domicile, à l'âge de 81 ans, est décédé paisiblement monsieur Claude Côté, époux de madame Mireille Laterreur. Il était le fils de feu madame Marie-Ange Brousseau et de feu monsieur Alfred Côté. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).La famille vous accueilleraà compter de 15h au salon commémoratifMonsieur Côté laisse dans le deuil son épouse madame Mireille Laterreur ; ses enfants : Stéphane, Brigitte et Simon ; sa petite-fille Catherine ; ses sœurs et son frère : Yolande (feu Ernest Veilleux), Denise (feu Pierre Mascolo) et Rosaire (feu Ghislaine Paquet) ; son beau-frère Gilles Verreault (feu Colette Côté) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laterreur : Réjeanne (Jean-Marc McKinon), Lisette (feu Jacques Gaudry), André (Micheline Villeneuve) et Micheline, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Jacques Larochelle et Jean-Pierre Bowles. Il était également le frère de feu André Côté (feu Pricille Grenier) et le beau frère de feu Serge et feu Christiane Laterreur. Un remerciement spécial à Linda Turcotte inf. à la Dre Louise Côté et toute l'équipe de soins à domicile du CLSC Beauport pour leur dévouement et les bons soins prodigués.