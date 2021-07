PETIT, Gérard



À l'Hôpital général de Québec, le 25 juillet 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gérard Petit, époux en premières noces de madame Louisette Boivin et en secondes noces de madame Lise Graindlair, fils de feu Joseph-Hilaire Petit et de feu Léa Déronzier. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Lise Graindlair; ses filles : Johanne Petit (Claude Giguère), Chantal Petit (feu Jean-Marie Fortin), feu Martine Petit; les enfants de son épouse : Lise-Andrée Gobeil (Jimmy Rodrigue, ses petits-enfants : Evan et Noah Rodrigue), Marie-France Gobeil (Danik Bergeron), Jean-François Gobeil; ses petits-enfants : Pascal Giguère (Rose Marie McHugh), Nicolas Giguère (Karine Labbé), Martin Fortin, Jimmy Fortin, Karine Fortin (Éric Daigle); ses arrière-petits-enfants; son frère feu Roland Petit ainsi que ses nièces, autres parents et amis. Un remerciement tout particulier au personnel du 2000 de l'Hôpital général de Québec pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.