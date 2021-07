ROCHETTE, Céline



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 25 février 2021, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Céline Rochette. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Baptiste Rochette et de feu madame Yvonne Voyer. Elle demeurait à Québec et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aule samedi 28 août 2021 de 9h30 à 10h30.Suivra par la suite l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa nièce Sylvie Rochette (Serge Cormier) et son neveu Michel Rochette (Véronique Théorêt) et leurs enfants Philippe et Frédérique, son ancienne belle-sœur Ginette Turgeon (feu Félix, son conjoint Serge Aubry). Elle laisse aussi dans le deuil ses cousins(es) et amis(es) très chers à son cœur. Elle est allée rejoindre sa sœur Marguerite ainsi que son frère Félix qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel de la résidence Les Jardins le Flandre. Un grand merci aussi à son amie Francine Jacques et son conjoint Yves Bilodeau pour les nombreux services effectués. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à Diabète Québec via leur site internet: https://eudonet.diabete.qc.ca/eudonet/app/specif/eudo_dq/access/donation.asp?type=1 Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.