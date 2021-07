GAULIN, Janet



À Saint Brigid's Home, le 16 décembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Janet Gaulin, épouse de monsieur John Kuzmaski, fille de feu Marie-Stella Hamel et de feu Wilfrid Gaulin. Elle demeurait à Lac Beauport. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.Les cendres ont été déposées au cimetière Saint-Charles, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères et sœurs : André (Carole Anderson), Yvon (Diane Boutet), Denise et Louisette; sa belle-sœur Olga Kuzmaski (Ivan Bowen). Elle était la sœur de feu Suzanne, feu Huguette, feu Guy, feu Jeannine et feu Pauline. Elle était la belle-sœur de feu Paul Kuzmaski, feu Joe Kuzmaski, feu Mike Kuzmaski, feu July Kuzmaski, feu Mary Kuzmaski et feu Steven Kuzmaski. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.