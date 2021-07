PARENT, Simonne Rhéaume



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 4 juillet 2021 à l'âge de 91 ans est décédée madame Simonne Rhéaume, épouse de monsieur Jean-Louis Parent, fille de feu monsieur Philippe Rhéaume et feu dame Anna Verreault. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son tendre et bien-aimé époux Jean-Louis; ses enfants : feu Guy, Sylvie (Serge), Jacques (Claude) et Alain (Johanne); ses petits-enfants : Charles David, Alexandre (Amélie), Jean Félix (Chloé), Catherine (Maxime), Justine (Gabriel) et Mathis; ses arrière-petits-enfants : Emma Rose, Zack, Mia, Liam, Raphael et Jax; ses frères et sœurs qui l'ont précédée dans la mort; ses belles-sœurs et beaux-frères : feu Jacqueline (feu Lucien), feu Suzanne (feu Yves), Denise (Jean), Raymond (feu Micheline), Louise (Jean-Marc) et feu Michel (Yvette), ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis(es). La famille recevra les condoléances au :de 10h30 à 13h30.La famille tient à remercier le personnel du troisième étage du Domaine Saint-Dominique pour les bons soins et l'accompagnement offerts au cours de la dernière année ainsi que son neveu et médecin de famille Gilles Lafrance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Fondation des maladies de l'œil (FMO). Pour rendre hommage à madame Simonne Rhéaume, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.