MARTEL, Roland



À l'Hôpital Laval, le 13 juillet 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Roland Martel, époux de feu dame Marie-Paule Drolet. Il était le fils de feu monsieur Albert Martel et de feu dame Rosanna Fiset. Il demeurait à Québec.et de là au Columbarium La Souvenance, 301 Rang St-Anne. La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, ses enfants, gendres et belles-filles: René (Jocelyne Tremblay), André (Louise Chabot), Lise (Richard Chalifour), Annette (Claude Fournier), Lorraine (Jocelyn Thibault), Gaétan (Christiane Laberge); ses petits-enfants: Julie (Luc Lévesque) Sylvie (Jasmin Giguère) Geneviève (Dominic Racine), Isabelle (Vincent Pineau), Jonathan (Nancy Larouche) Jean-François (Maryse Labbé) Rémy (Marjorie Balzano) Claudine, Christian Chalifour (Nathalie Gilbert), Heidi Chalifour; ses soeurs: Jeanne-d'Arc Vallières et Thérèse Vallières et plusieurs arrrière-petits-enfants.