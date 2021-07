DURAND, Jean



Au Centre Hospitalier universitaire de l'Université Laval, le 27 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean Durand, fils de feu Dina St-Georges et feu Olivier Durand. Il demeurait à Québec.de 12 h à 14 h.Il laisse dans le deuil son fils Martin, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents, ainsi que ses frères et sœurs : feu Estelle, feu Yvette, feu Anette, feu Jean-Paul, feu Laurette, feu Claire, feu Gérard et feu Georges-Henri. La famille tient à remercier le personnel des unités de gériatrie courte durée et de cardiologie du CHUL pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en son honneur à un organisme lié à l'éducation, sa grande passion. Prière de ne pas envoyer de fleurs.