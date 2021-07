DENIS, Georges



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 23 juillet 2021, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Georges Denis, époux de madame Lucette Douville, fils de feu monsieur Adjutor Denis et de feu madame Régina Turgeon. Il demeurait à Donnacona (Les Écureuils).et de là, au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils. Monsieur Denis laisse dans de deuil outre son épouse, ses enfants : Jocelyn (Martine Lapointe), André (Nancy Audet) et Nicole (Michel Lefebvre); ses petits-enfants : Vincent et Marianne (Jean-Daniel), Frédérick (Carol-An), Alycia, Jacob et Victor; ses arrière-petits-enfants : Edouard et Abigaëlle. Il était le frère et le beau-frère de feu Bernard, Jeannine (feu Marc Béland), feu Monique, Hugo, feu Lucille (Francine Welman); feu Laurier Douville, Jeannine (feu Roland Doré), feu Charles, feu Pierrette, feu Marcel (feu Jeannine Lefrançois), feu Micheline. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s, son animal de compagnie Fany. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Donnacona, particulièrement à Djino Gosselin et Laurianne Goulet Plamondon ; des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Merci à ses fidèles voisins pour leur support et accompagnement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca