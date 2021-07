AUDET, Dr Blaise U.



À sa résidence de Bloomfield Hills, Michigan, le 18 juin 2021, à l 'âge de 83 ans, est décédé Dr Blaise U. Audet, M.D., neurochirurgien, époux de dame Ethel Guenette, fils de feu dame Claire Poliquin et de feu monsieur Onésime Audet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin Audet (Tammy Meerschaert), Dr Isabelle Audet, M.D. et Mélanie Audet (Nikos Pulos); ses petits-enfants: Liliane et Blaise Vasquez, Onora et Ivy Pulos; ses frères et sœurs: Elphège (Denise Potvin), Claude (feu Laurette Lessard), Gaétan (Raymonde Dion), Rock, prêtre des Missions-Étrangères, feu Guy (feu Marthe Royer, Thérèse Demers), Réjeanne (feu Gilles Moore), feu Georgette (Dr. Jacques Lefrancois, M.D.) et Céline; sa belle-soeur Marthe Guenette-Sirois, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Par la suite, les cendres seront déposées au Columbarium de St. Hugo of the Hills. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.