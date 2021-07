ST-HILAIRE, Lina



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 7 juin 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lina St-Hilaire, épouse de feu monsieur Raymond Huot. Elle demeurait à Lévis (secteur St-Romuald). Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire (feu Noël Samson), sa belle-sœur Francine (feu Romuald St-Hilaire), sa nièce Sylvie et ses enfants : Jean-Simon, Marc-Antoine et Laurie, les membres de la famille Huot ainsi que plusieurs cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout ceux qui ont témoigné de leur support et de leur sympathie à la suite du décès de madame St-Hilaire.